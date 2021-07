Pandemie : Fünf neue Corona-Fälle im Kreis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Dienstag fünf neue Corona-Fälle gemeldet, damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 8607. Derzeit sind 27 Personen im Landkreis mit dem Virus infiziert.

Als genesen gelten mittlerweile 8429 Personen, drei mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 11,33 auf 13,4. Saarlandweit meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag elf neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 9,7, am Vortag bei 9,0. Weil am Wochenende meistens weniger getestet und weniger gemeldet an das RKI wird, sind die Daten auch dienstags noch mit Vorsicht zu interpretieren. Die tatsächlichen Zahlen können höher liegen.