Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 18 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz steigt auf 9,0

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten.

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montagmorgen 18 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt in allen Landkreisen außer St. Wendel leicht an.

Für den heutigen Montag meldet das RKI 18 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 41 704 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Laut RKI sind seitdem 1029 Menschen an oder mit Corona verstorben. Aufgrund von Meldeverzögerungen können sich die Zahlen des RKI leicht von denen des saarländischen Gesundheitsministeriums unterscheiden.

Inzidenz bei 9,0

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 9,0 – am Vortag hatte sie bei 7,3 gelegen. Aktuell weist der Kreis Merzig-Wadern mit 16,5 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von Saarlouis mit 11,3. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in St. Wendel (1,1) (siehe Tabelle).

Von den an dem Virus erkrankten Personen im Saarland wurden am Wochenende 17 stationär behandelt – 5 davon intensivmedizinisch (Stand: 17. Juli / 00.01 Uhr).

Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI binnen eines Tages 546 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.13 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 324 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 10,3 an (Vortag: 10).

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es 2 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 745 227 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.