Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 11 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz steigt auf 9,7

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstagmorgen 11 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland steigt weiter an.

Inzidenz bei 9,0

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 9,9 – am Vortag hatte sie bei 9,0 gelegen. Aktuell weist der Kreis Merzig-Wadern mit 17,4 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von Saarlouis mit 11,3. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in St. Wendel (1,1) (siehe Tabelle).

Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1183 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 646 Ansteckungen gelegen.