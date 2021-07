Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : 25 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz steigt auf 8,3

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 25 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt bei 8,3.

Inzidenz steigt auf 8,3

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 8,3 – am Vortag hatte sie bei 7,0 gelegen. Aktuell weist der Kreis Merzig-Wadern mit 16,5 die höchste Inzidenz im Saarland auf, gefolgt von Saarlouis mit 9,8. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in Neunkirchen (4,6) (siehe Tabelle).