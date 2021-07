Entscheidung ist gefallen : Bouser Oktoberfest erneut abgesagt

Bous Schon 2020 fiel die beliebte Veranstaltung der Pandemie zum Opfer – und auch dieses Jahr wird es sie nicht geben.

„Ob die Veranstaltung hätte aufgrund der geltenden Rechtsverordnung abgesagt werden müssen ist noch unklar. Die Lockerungen machen jedoch vor diesen Großveranstaltungen nur bedingt halt“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Nach den derzeitigen Corona-Regeln dürften nur 300 Gäste ins Zelt und an die Tische. Zum Vergleich: 2019 waren am Samstag 2400 Gäste im Zelt und im Biergarten. „Ob überhaupt genügend Gäste diese Art des Feierns genießen wollten, steht auch in Frage, zumal auch Stehplätze durch Mindestabstand beziehungsweise Maskenpflicht eingeschränkt sind“, heißt es weiter.