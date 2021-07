Drei Menschen verletzt : Schwerer Verkehrsunfall in Limbach

Limbach In Limbach ist ein Dacia mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Schmelzer Ortsteil Limbach am Montag sind ein Mann lebensgefährlich, eine Frau schwer und ein weiterer Mann leicht verletzt worden, meldet die Polizei in Lebach. Der Vorfall ereignete gegen 11.30 Uhr an der L 333 an der Einmündung Dorfstraße (L 145).