Corona-Regeln nicht eingehalten : Polizei räumt zu volles Lokal in der Altstadt von Saarlouis

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarlouis In Saarlouis hat die Polizei am Samstagabend eine zu volle Bar in der Altstadt geräumt. Der Betreiber musste sein Lokal schließen.

Erst seit dieser Woche dürfen Restaurants und Kneipen im Saarland wieder öffnen. Nach der Lockerung der Corona-Regeln war am Samstagabend in der Saarlouiser Altstadt „viel Betrieb“, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei kam es zu einem Großeinsatz: Etwa 20 Beamte rückten aus, um die Ortspolizeibehörde dabei zu unterstützen, die Auflagen für die Gastronomie in einem Lokal durchzusetzen.

In einer Bar feierten zwischen 40 und 60 Menschen, etwa die Hälfte saß an Tischen im Freien. Nach Behördenangaben waren es zu viele Gäste, die vorgeschriebenen Mindestabstände hätten nicht eingehalten werden können. Daran änderte auch die Ankunft der Polizei offenbar nichts. Teilweise seien die Besucher uneinsichtig gewesen, sagte ein Sprecher. Schließlich musste der Betreiber seine Gaststätte auf Anordnung der Ortspolizei dichtmachen. Gegen 21.45 Uhr war die Bar geräumt.

Nach der Räumung einer Bar kam es in der Altstadt von Saarlouis zu einem weiteren Polizeieinsatz. In der Weißkreuzstraße war ein Mann zusammengeschlagen worden. Foto: BeckerBredel