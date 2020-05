Ab Montag : Was sich an den Corona-Regeln im Saarland ändert

Saarbrücken Am Montag treten im Saarland weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Was sich genau ändert, zeigen wir in einer Übersicht.

Gastgewerbe: Hotels und Pensionen dürfen nun 75 Prozent ihre Zimmer vermieten. Das gilt auch für andere Unterkünfte und Campingplätze. Zuletzt durften die Übernachtungsbetriebe höchstens zur Hälfte ausgelastet sein.

Tourismus: Busreisen sind nun wieder erlaubt. Dabei müssen sich die Anbieter an Hygienemaßnahmen berücksichtigen, was das für Infektionskrankheiten zuständige Robert Koch-Institut empfiehlt.

Busreisen sind nun wieder erlaubt. Dabei müssen sich die Anbieter an Hygienemaßnahmen berücksichtigen, was das für Infektionskrankheiten zuständige Robert Koch-Institut empfiehlt. Einzelhandel: Geschäfte dürfen jetzt einen Kunden pro 15 Quadratmeter einlassen. Bisher waren 20 Quadratmeter der Richtwert. Somit können wieder mehr Kunden gleichzeitig einen Laden betreten. Wird der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten, dürfen sich stets vier Personen in einem Geschäft aufhalten – unabhängig von dessen Gesamtfläche. Die Regelungen gelten für alle Einrichtungen, deren Betrieb nicht untersagt ist.

Schulen: An den Grundschulen nehmen alle Klassenstufen den Präsenzunterricht wieder auf. Jedoch kehren nicht alle Kinder sofort in den Klassenraum zurück. Es werden Gruppen gebildet, die sich wochenweise abwechseln. Auch an Förderschulen wird wöchentlich oder im Rhythmus von 14 Tagen gewechselt. An Gemeinschaftsschulen und Gymnasien beginnt der Präsenzunterricht für die Klassen fünf und sechs. Sie werden an zwei Tagen in der Woche in der Schule unterrichtet, bei den Fünftklässlern sind es in der ersten Woche drei Tage. Am 2. Juni folgen die Klassenstufen sieben und acht.

Was sich nicht ändert: Geschlossen bleiben Bäder und Saunen, Wellness-Oasen und Thermen, Swingerclubs, Clubs und Diskotheken, ebenso Shishabars. Theater und Konzerthallen sind ebenfalls dicht, auch Messen, Spezial- und Jahrmärkte untersagt. Jugendhäuser und ähnliche Treffpunkte dürfen mit Ausnahme sozialpädagogischen Einrichtungen nicht öffnen. Weiterhin verboten sind auch sexuelle Dienstleistunge.