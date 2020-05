Saarlouis Die coronabedingten Abstandsregeln wurden nicht eingehalten. Und Ermahnungen fruchteten nicht.

Das Polizeiaufgebot war imposant und sorgte innerhalb von Minuten für regen Datenverkehr in den sozialen Netzwerken. In der Altstadt von Saarlouis waren am Samstagabend hunderte Menschen unterwegs, die Gaststätten waren wieder geöffnet, das Interesse groß. In diese Stimmung drang Blaulicht, Fahrzeuge der Polizei fuhren mit Martinshorn in die Saarlouiser Altstadt, sie kamen von Dienststellen im Umland zur Unterstützung herbei.