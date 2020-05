Zeugen beobachteten Tat : Zwei Männer brechen Opferstock in Marienkapelle auf

Foto: picture alliance / Friso Gentsch/Friso Gentsch

Schmelz-Hüttersdorf Zum wiederholten Mal haben Täter den Opferstock in der Marienkapelle in Schmelz-Hüttersdorf aufgebrochen und die gespendeten Münzen gestohlen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ereignete sich der jüngste von mehreren Vorfällen am Donnerstag, 21. Mai.