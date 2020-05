Corona im Kreis Saarlouis : Neuer Infektionsfall in Saarlouis gemeldet

Neuer Infektionsfall in Saarlouis gemeldet

Saarlouis Ein neuer Corona-Fall ist in Saarlouis entdeckt worden. Aktuell sind im Kreis nur noch 15 Personen aktiv infiziert.

Der Kreis Saarlouis meldet am Freitag einen neuen Corona-Fall: Ein Mann, 66 Jahre alt, aus Saarlouis ist positiv auf das Covid19-Virus getestet worden. Damit steigt die Zahl der bisher registrierten Meldefälle im Landkreis auf 534.

Seit Montag, 18. Mai, übernimmt die Betreuung von Infekt-Patienten und Abstrichen die Corona-Praxis in Saarwellingen. Symptomatische Patienten mit einer Überweisung zur Testung können nach telefonischer Absprache in der Coronapraxis vorstellig werden, allerdings nur nach Terminvereinbarung: am Schlossplatz 16, 66793 Saarwellingen, Tel. (0 68 38) 979 57 25.