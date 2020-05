Bauarbeiten am Kanal : Neuer Hauptsammler Wallerfangen wird von Mai bis Oktober gebaut

Bauarbeiten am Kanal

Wallerfangen Rund um das Haus der Generationen in Wallerfangen wird ab Ende Mai der Hauptsammler erneuert. Gebaut wird etwa ein halbes Jahr.

Ende Mai beginnt der Entsorgungsverband Saar (EVS) im Bereich des Alten Wasserwerkes in Wallerfangen mit dem letzten Bauabschnitt des Hauptsammlers Wallerfangen. Der neue, rund 150 Meter lange Hauptsammler wird den alten ersetzen, der schadhaft und hydraulisch überlastet ist, was in der Vergangenheit bei starkem Regen schon zu Überflutungen führte.