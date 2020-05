Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei zum Brand in Saarwellingen am Dienstag

Ein Bild vom Einsatz am Dienstag in Saarwellingen. Foto: BeckerBredel

Saarwellingen SZ-Nachfrage nach dem Brand in Saarwellingen: Alles war in einem gesichertem Schrank untergebracht.

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Saarwellingen am Dienstag hat sich eine Leserin an die SZ gewandt. Im Bericht war davon die Rede, dass in dem Keller, der brannte, Munition gelagert war, außerdem diverse Waffen. Die Leserin wollte nun wissen, ob das Aufbewahren dieser Utensilien zu Hause rechtens ist.