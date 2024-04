Schmelz Händler und Vereine trotzten dem Wetter

Der Wettergott meinte es anfangs nicht besonders gut mit dem Schmelzer Bauernmarkt. Die Temperaturen lagen nur unwesentlich über null Grad und zu Beginn der Veranstaltung hagelte es auch noch. So war es wenig verwunderlich, dass am Vormittag der Besucherandrang nicht so groß wie erwartet war. Das ändert sich jedoch am Nachmittag, sodass die Händler und Vereine mit der Veranstaltung insgesamt zufrieden waren.