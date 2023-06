Tripadvisor-Ranking Die beliebtesten griechischen Restaurants im Saarland

Die griechische Küche besteht aus mediterranen Gerichten, die durch die italienische, osmanische und nahöstliche Kultur vielseitig beeinflusst werden. Frischer Fisch, zartes Fleisch, knackiges Gemüse und leckere Hülsenfrüchte bilden die Grundlage der herzhaften Landesküche. Doch was wäre die griechische Küche ohne ihre verlockenden Kräuter? Basilikum, Oregano, Rosmarin und Thymian verleihen den Speisen den typisch aromatischen Geschmack, der die Restaurantbesucher sofort an einen sonnigen Tag in Griechenland erinnert – und das mitten im Saarland wohlgemerkt.