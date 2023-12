Viele junge Saarländerinnen haben Depressionen Zu viele Kinder mit einer kranken Seele im Saarland – aber warum?

Es sind vor allem Mädchen im Saarland, die wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen ärztlich oder therapeutisch betreut werden müssen. Eine Auswertung der DAK zeigt, dass im vergangenen Jahr insgesamt erstmals 1900 saarländische Mädchen in der Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen in Behandlung waren. Das ist alarmierend, weil die Kindheit eigentlich unbeschwert verlaufen sollte. In der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen wurden im Saarland im letzten Jahr erstmals 1400 Mädchen wegen psychischer Probleme behandelt, bei den 15- bis 17-Jährigen waren es 1300 Mädchen.