Bildung und Erziehung Lernen und Arbeit sollen attraktiver aussehen

Lernen und Arbeiten in Zukunft attraktiver gestalten und zugänglicher machen: Diese Aspekte stehen im Vordergrund eines Bildungsprojektes, das jetzt im Landkreis Saarlouis unter dem Titel Agilea an den Start geschickt wurde. Zum so genannten Kick-Off kamen die Kooperationspartnerinnen und -partner mit dem zuständigen Personal der Landkreisverwaltung im Saarlouiser Theater am Ring zusammen. Die Veranstaltung fand in Form eines Workshops statt, bei dem eine gemeinsame Linie erarbeitet sowie erste Zwischenziele definiert wurden, erläutert der Landkreis in einer Mitteilung.