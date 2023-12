Bildungsfinanzbericht auf Bundesebene Ausgaben im Saarland für Bildung steigen, liegen aber deutlich unter Bundesdurchschnitt

Das Saarland investiert nachweislich in die Bildung. Die Ausgaben für Schulen, Hochschulen und für die Kinderbetreuung sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bildungsfinanzbericht für das Jahr 2023 hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dennoch liegt das Saarland bei den ausgegeben öffentlichen Mittel meist hinter dem Bundesdurchschnitt.