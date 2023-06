Im Juni Poetry-Slam-Saarlandmeisterschaft überrascht mit einer Neuerung (mit Video)

Saarbrücken · „Dichterdschungel“ organisiert die Veranstaltung am 16. Juni, bei der vier Frauen und sechs Männer in Saarbrücken an den Start gehen.

09.06.2023, 09:45 Uhr

Saarland Slam 22 – Bilder vom Wettbewerb 25 Bilder Foto: Saarbrücker Zeitung/David Lemm

Von Sebastian Dingler

Selten hat Kunst so viel mit Sport zu tun wie beim Poetry Slam. Denn Slams sind gleichzeitig auch Wettbewerbe, nämlich um die Gunst des Publikums: Mit dem Vortragen von kurzen Texten versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine bestmögliche Bewertung zu bekommen und ins Finale einzuziehen. Im Saarland organisiert die Vereinigung Dichterdschungel die meisten Slams – und auch die saarländischen Meisterschaften, die am 16. Juni in der Saarbrücker Garage stattfinden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Saarland Slam 22 – Bilder vom Wettbewerb