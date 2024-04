Losheim Welche guten Gründe es gibt, sich aufs Bierfest in Losheim zu freuen

Und auch Tim Kohley schaut schon erwartungsvoll auf das Bierfest am Stausee. Der Kriminalhauptkommissar lebt kurz hinter der Landesgrenze in Mandern, wo er auch Ortsbürgermeister ist. Und er hat die Veranstalter des Festes dazu bewegen können, den Erlös des Wochenendes an die Polizeistiftung des Landes Rheinland-Pfalz zu spenden. Diese wurde 1997 als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Von der damaligen Landesregierung wurde der Stiftung ein Grundvermögen von 50 000 Mark zur Verfügung gestellt. Der als gemeinnützig anerkannte Stiftungszweck besteht in der Betreuung der Polizeibeamten und deren Familienangehörigen, besonders in Notsituationen. So sammelte die Stiftung beispielsweise Spenden für die Hinterbliebenen der beiden saarländischen Polizeibeamten, die Anfang 2022 in Kusel während des Dienstes von einem ertappten Wilderer erschossen wurden. „Die Polizei in Rheinland-Pfalz versteht sich als eine große Familie, und die Stiftung hilft dabei, in Härtefällen unbürokratische Unterstützung zu leisten, wenn von anderen Stellen keine Hilfe möglich ist“, sagt Kohley. So sei die Stiftung aktuell dabei, einer jungen Polizeibeamtin aus dem Kreis St. Wendel zu helfen, die seit einem Reitunfall querschnittsgelähmt ist und auf Heilung durch eine sehr kostspielige Operation hofft. Dabei gibt es nicht nur Unterstützung von der Firma Kessler, sondern auch vom saarländischen Innenminister Reinhold Jost, der ihm den Auftritt der Big Band der saarländischen Polizei in Losheim zugesagt habe.