Schwere Brandstiftung in Neunkirchen Landrover vor Wohnhaus angezündet – Menschen in großer Gefahr

Neunkirchen · Ein Geländewagen hat vor einem Hotel in Neunkirchen-Furpach in der Nacht auf Freitag in Flammen gestanden. Das bedrohte Bewohner in dem Haus. Die Kripo ermittelt mittlerweile.

09.06.2023, 06:12 Uhr

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Neunkirchen-Furpach. (Symbolbild) Foto: dpa