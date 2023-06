Fachkräfte auch aus Kolumbien, Indien und dem Iran Pflegekräfte aus aller Welt sollen dem Saarland bei einem seiner größten Probleme helfen

Der Mangel an Pflegekräften ist eines der größten Probleme der saarländischen Krankenhäuser. Fachkräfte im Ausland anzuwerben, ist eine Möglichkeit, dieses Problem zumindest zu verringern. Das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg und das Winterberg-Klinikum in Saarbrücken arbeiten seit 2019 zusammen, um Pflegekräfte aus Mexiko zu rekrutieren.