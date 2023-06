Instrumentalverein Eppelborn Von Mallorcaparty bis Blasmusik

Eppelborn · Feiern, bis das Zelt wackelt: Der Instrumentalverein Eppelborn feiert seinen 120. Geburtstag in einem großen Festzelt am Güterbahnhof in Eppelborn mit vielen musikalischen Gästen.

09.06.2023, 10:07 Uhr

Mallorca-Partyfieber beim Instrumentalverein Eppelborn Foto: Sebastian marx

Von Maria Boewen-Dörr

Vier Tage feiert der Instrumentalverein sein Jubiläum anlässlich des 120. Geburtstages in einem großen Festzelt am Güterbahnhof, in dem 1000 Personen mitfeiern können. Mit der Gemeinde als Mitveranstalter bestreitet der Verein dieses Fest von Freitag, 16. Juni, bis Montag, 19. Juni.