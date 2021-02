In Völklingen : Polizei stoppt Zweiradfahrer mit über 1,1 Promille

Völklingen Weil er sehr unsicher auf seinem Zweirad unterwegs war, fiel ein Völklinger am Sonntagmittag auf. Seine Fahrt endete auf der Polizeiinspektion.

Der Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Sonntagmittag in der Ludweiler Straße in Völklingen aufgefallen. Er habe eine Ampel bei Rot überfahren und mehrfach in den Gegenverkehr gelenkt, erklärten Passanten der Polizei. Die stoppte den 32-jährigen Mann in der Püttlinger Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass dem Fahrer anschließend auf der Völklinger Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste die Schlüssel des Zweirads abgeben, teilte die Polizei am Montag mit.