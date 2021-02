Mit Beil Tür aufgebrochen : Einbrecher bedrohen Frau mit Axt

Völklingen 54-Jährige überrascht die beiden Täter, das Opfer trägt leichte Verletzungen davon.

Zwei Männer sind gewaltsam in ein Wohnhaus im Völklinger Stadtteil Ludweiler eingedrungen, die Bewohnerin war zuhause, von ihr erbeuteten die Täter ein Mobiltelefon, berichtet die Polizei. Zur der Tat war es am Mittwoch, 17. Februar, gegen 22 Uhr in der Rosseler Straße gekommen. Die Täter benutzten eine vor Ort entdeckte Axt, um die Tür an der Rückseite des Einfamilienhauses mit roher Gewalt zu öffnen. Die 54-jährige Hausbewohnerin hörte den Lärm und traf im Haus auf die Unbekannten. „Als sie versuchte, mit ihrem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen, bedrohte sie einer der beiden Männer mit dem Beil und schlug ihr das Telefon aus der Hand. Danach forderten die Räuber erfolglos Bargeld und Schmuck, durchsuchten das gesamte Wohnhaus und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung“, heißt es im Polizeibericht.