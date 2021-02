Frau muss kurz in die Zelle : Alkohol und Drogen: Polizei erwischt drei Autofahrer

Frau muss kurz in die Zelle

Zwei Autofahrer mussten den Alkoholtest machen. Ergebnis: Sie saßen am Steuer, obwohl sie zu viel getrunken hatten. Foto: ADAC/ADAC, Markus Hannich

Völklingen/Großrosseln Als eine Autofahrerin eine Blutprobe abgeben sollte, rastete sie aus. Die Polizei nahm sie mit auf die Wache.

Während der Verkehrsüberwachung hat die Völklinger Polizei in der Nacht auf Sonntag, 14. Februar, gleich drei Autofahrer gestoppt, weil sie Alkohol oder Drogen konsumiert hatten.

Allen drei Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Die 48-Jährige leistete bei dieser Maßnahme sogar Widerstand, sodass sie in der Folge kurzzeitig in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden musste. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren haben die Beamten eingeleitet. Das teilte die Polizeiinspektion Völklingen am Sonntag mit.