Versöhnungskirche Völklingen : Feier für einstige Konfirmanden

Völklingen Die Evangelische Versöhnungskirchengemeinde in Völklingen feiert – wenn es Corona zulässt – am Sonntag, 2. Mai, Goldene-, Diamantene-, Eiserne- und Gnaden-Konfirmation. Eingeladen sind alle, die in den Jahren 1971, 1961, 1956 oder 1951 in der Gemeinde konfirmiert wurden – auch wenn sie inzwischen woanders leben – und ebenso diejenigen, die woanders konfirmiert wurden aber nun in der Gemeinde leben.

Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, wenn möglich mit Abendmahl-Feier des und anschließendem Sektempfang.