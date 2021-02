Bauvorhaben in Ludweiler : Ortsrat spricht über Wohngebiet

Völklingen Auf einem ehemaligen Firmengelände soll neuer Wohnraum entstehen. Der Ortsrat Ludweiler berät darüber.

Mit einem neuen Wohngebiet auf dem ehemaligen Gelände der Firma Mann beschäftigt sich der Ortsrat Ludweiler in seiner Sitzung am Montag, 22. Februar, 18 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule. Der Ortsrat wird angehört, den Bebauungsplan wird der Stadtrat beschließen. Auf dem Gelände sollen Einzel- und Doppelhäuser sowie ein Mehrfamilienhäuser entstehen. Dieser Bebauungsplan ersetzt das Gewerbegebiet An der Werbelner Straße. Er umfasst eine Fläche von einem Hektar. Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes wird entsprechend geändert.