Radfahrer auf Bürgersteig von Auto erfasst

(red) Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Röchlinghöhe mit leichten Verletzungen davongekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus einem Sackgassenbereich der Trierer Straße nach rechts in die übergeordnete Trierer Straße abbiegen. Gleichzeitig war der Fahrradfahrer auf dem linken Bürgersteig in der Trierer Straße in Fahrtrichtung Bous unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße touchierte der Pkw auf dem Bürgersteig den Fahrradfahrer, der, aus Sicht des Pkw-Fahrers, von rechts gekommen war.