Nach Ladendiebstahl: Polizei vollstreckt Haftbefehl

Am Freitagnachmittag hat die Polizei einen Mann erwischt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Wie die Beamten berichten, war ein Ladendiebstahl vorausgegangen: Der 35-jährige Völklinger hatte in einem Discounter in der Zechenstraße mehrere Packungen Tabak entwendet und war geflüchtet, als ein Mitarbeiter ihn ansprach. Doch ein aufmerksamer Bürger folgte dem Dieb bis zu seiner Wohnung. Und dort griff die Polizei zu. Da gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl bestand, wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte ihn unter Auflagen wieder auf freien Fuß. Der Mann sieht nun wegen des Ladendiebstahls einem Ermittlungsverfahren entgegen.