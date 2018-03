später lesen Kennzeichen-Klau Dieb vergreift sich an französischen Autokennzeichen Teilen

Ein Dieb mit offenbar internationalen Interessen ist in der vorigen Woche in der Ludweilerstraße zugange gewesen. Wie die Polizei gestern mitgeteilt hat, stahl der Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen beide Kennzeichen eines Mercedes-Benz – französische Kennzeichen. Die Polizei hat bislang noch keine Spur zum Täter.