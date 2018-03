später lesen Einbruch Werkstatt-Einbrecher richtet großen Schaden an Teilen

) Ein Einbrecher hat in der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 8.20 Uhr, eine Werkstatt in der Ludweilerstraße/ Ecke Hammergraben heimgesucht. Laut Polizeibericht schlug der bislang unbekannte Täter zunächst ein Glasfenster ein, um sich Zutritt zu den Werkstatt-Räumen zu verschaffen. Drinnen angelangt, durchwühlte er sämtliche Schränke, stahl verschiedene Gegenstände und flüchtete schließlich unerkannt. Der Einbrecher hat in der Werkstatt einen hoher Sachschaden verursacht.