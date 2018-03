später lesen Reifen zerstochen Reifenstecher unterwegs Teilen

Twittern







Am Freitagmorgen hat ein Unbekannter in der Straße Am Holzplatz zwei Reifen eines roten Hyundai zerstochen. Die Polizei meldet, dass die Tat in der Zeit zwischen 7 und 12.30 Uhr passiert ist.