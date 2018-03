Polizei-Erfolg: Ladendieb landet im Knast

Am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ist die Völklinger Polizei in ein Kaufhaus in der Rathausstraße gerufen worden. Dort, so lautete die Meldung, war gerade ein Ladendieb am Werk. Wie die Beamten berichten, war der 24-Jährige, der dort lange Finger machte, für sie kein Unbekannter. Und sie wussten auch, dass gegen den jungen Mann – der schon zuvor aufgefallen, also „amtsbekannt“ war – zurzeit ein Haftbefehl bestand. Als er die Polizisten erblickte, nahm der diebische 24-Jährige sofort Reißaus. Jedoch nahmen die Polizeibeamten umgehend die Verfolgung auf. Und kurze Zeit später hatten sie den Flüchtigen eingeholt, konnten ihn ergreifen und festnehmen. Der 24-Jährige wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug, der junge Mann landete also im Gefängnis.