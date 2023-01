Die Messe für Brautpaare : Trends und Inspirationen: So war die Trau Hochzeitsmesse in der Saarlandhalle

Foto: Marko Völke 10 Bilder Trends und mehr: Das bot die Hochzeitsmesse Trau 2023

Saarbrücken Damit der schönste Tag auch wirklich zum schönsten Tag wird, lassen sich viele Brautpaare gerne inspirieren. Am Wochenende hatten sie dazu bei der Trau-Hochzeitsmesse in der Saarlandhalle die Möglichkeit. Welche Trends sie dort entdecken konnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Auf der Bühne tanzen ausgelassen Bräute. An einem Stand lädt ein Konditor ein, ein Stück Torte zu probieren. Und die Stimme einer Sängerin hallt durch die Saarlandhalle.in Saarbrücken. Bei der Hochzeitsmesse „Trau“ konnten sich die Besucher am Wochenende bei über 180 Ausstellern aus mehr als 40 Branchen mit allen Sinnen auf den vermeintlich „schönsten Tag des Lebens“ einstimmen.

„Da bekommt man ja richtig Lust, nochmal zu heiraten“, sagt Edgar Müller aus Homburg. Während er bereits seit fast 30 Jahren mit seiner Isolde glücklich liiert ist und das Paar nur mal schauen will, was es auf der laut Veranstalter größten Messe dieser Art in der Region so alles gibt, kommen die meisten Besucher, um Ideen für ihre eigene Feier zu sammeln. „Wir sind schon relativ weit mit der Planung für unsere Hochzeit im September“, sagt Nadine Becker aus St. Ingbert. Auf der Messe wollte sie sich in Sachen Brautfrisur, Blumen und Torten inspirieren lassen. Bei ihren Outfits mögen sie und ihr Zukünftiger es eher traditionell. Während Nadine Becker ein weißes oder cremefarbenes Kleid bevorzugt, setzt Bräutigam Carsten auf einen blauen Anzug.

Die Brautkleidertrends 2023

„Die Männer mögen es eher klassisch“, bestätigt Margarete Walus vom gleichnamigen Modehaus. Bei den Damen sei dagegen aktuell viel Farbe wie leichte Mokkatöne, zartrosa, rot und schwarz sowie „unglaublich viel blau“ angesagt. Zudem seien transparente Oberteile und „Mix & Match“-Kleider, bei denen das Oberteil und der Rock frei kombiniert werden, im Trend, so Walus. „Im Durchschnitt geben die Bräute zwischen 1400 und 1500 Euro für ihr Kleid aus.“ Auf der Messe konnten die Besucher jedoch auch Kleider bestaunen, die das Doppelte kosten.

Während Walus am Stand die Interessenten berät, sind in der Saarlandhalle gleich fünf ihrer Bräute los. Auf der Bühne präsentieren sie die aktuelle Mode. Alica macht schon seit vielen Jahren immer wieder in dieser Funktion bei der Messe mit. Und mit Maxime, der Tochter eines anderen Hobby-Models, steht bereits die zweite Generation auf dem Laufsteg. Ihre Aufgabe bereite ihnen viel Spaß – allerdings fehle auf der Messe ein Stand für Single-Frauen und Männer, bemerkte Alica schmunzelnd. Hauptberuflich ist sie Hochzeits-Planerin. Feiern auf Schiffen seien immer mehr im Kommen, erklärt sie. Ansonsten würden sich bei den Saarländern die Wünsche nach ausgefallenen Locations eher in Grenzen halten.

Hochzeits-Locations im Saarland

Ein Anbieter dieser ist der Erlebnispark Bliesgau. Bei einer Feier in der Biosphäre könnten die Gäste zum Beispiel Eisstockschießen und die Kinder Minigolf spielen, so Eventplanerin Petra Pitzius. Und für Junggesellen-Abschiede seien die BBQ-Donuts auf der Saar eine Alternative. Zudem seien Trauungen mit freien Rednern und Rednerinnen zunehmend gefragt.

Alternativen zur Kirche - auch bei der Trau

Das kann Nadine Lang aus Saarbrücken bestätigen, die seit acht Jahren in diesem Beruf tätig ist. Am Anfang habe sie gedacht, dass diese Form der Eheschließung vor allem von Paaren gewählt werde, die keine Verbindung zur Kirche hätten. Doch dann habe sich gezeigt, dass auch viele Partner, die aus unterschiedlichen Regionen stammen oder bereits verheiratet waren, sie buchen. „Eine Live-Tätowierung“, antwortet Lang auf die Frage nach ihrer ausgefallensten Trauung. Das Brautpaar hätte statt des Ringtausches ein Symbol ihrer Liebe auf ihrer Haut bevorzugt. Für diejenigen, die Ringe bevorzugen, gab es an einem anderen Stand eine Alternative zu den Klassikern: im Saarland nach japanischer Schmiedekunst gefertigte Schmuckstücke. Diese werden individuell hergestellt und kosten ab 2500 Euro pro Paar.

Ein Trend bei den Hochzeitstorten ist der so genannte „Naked Cake“, also ein Kuchen ohne Überzug. Dieser könne mit echten oder Trocken-Blumen verziert werden, so Nina Bost von der gleichnamigen Bäckerei in Tholey. Auch Torten mit Spachteltechnik verziert und in Mamoroptik seien im Kommen. Die aktuellen, schnellen Preissteigerungen in allen Bereichen machen sich auch in ihrer Branche bemerkbar. So müssten die Kunden mit im Durchschnitt etwa zehn Prozent höheren Kosten rechnen.

Holz und natürliche Materialien sind auch 2023 ein Trend

„Weniger ist mehr“, lautet für viele Brautpaare nach Angaben von Sebastian Witt das Motto bei der Dekoration. Einfacher strukturierte und natürliche Materialien wie Holz seien sehr gefragt. Da sich die Preise für Mietgeschirr und Blumen zum Vor-Corona-Niveau zum Teil verdoppelt hätten, müsse für die Dekorationen insgesamt etwa zehn bis 20 Prozent mehr einkalkuliert werden. Das gelte auch im Catering-Bereich, den die Event-Firma zudem anbietet.

Rundum-sorglos-Pakete sorgen für Planungssicherheit

Um vor weiteren Preissteigerungen gewappnet zu sein, offeriert unter anderem die Saarbrücker Eventlocation „Saarrondo“ Rundum-Pakete mit festen Preisen an. Die freien Termine für 2023 sind nach Angaben von Mitarbeiterin Stephanie Lippold allerdings schon rar. Überhaupt gingen bei den Ausstellern schon viele Anfragen für das nächste Jahr ein.

Auch Tanz und Zauberei waren bei der Trau vertreten

Nachdem Alice de Grazia kürzlich zur neuen Saarbrücker „Shopping Queen“ in der gleichnamigen TV-Show gekürt wurde, war sie auf der Messe in ihrem Hauptberuf als Tanzlehrerin im Einsatz: „Der Trend geht weg vom klassischen zum individuellen Hochzeitstanz“ erklärte sie.