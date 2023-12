„Das egoistische Experiment“ im Kino Achteinhalb „Das egoistische Experiment“: Viel mehr als „nur“ ein Konzert im Kino Achteinhalb

Die Konventionen der klassischen Konzertdramaturgie aufbrechen, Freiräume für eigene Musikinszenierungen oder kreative Formen der Musikvermittlung schaffen – darum geht es bei „Fu-tür“, dem HfM-Wettbewerb für Konzertformate mit Zukunft, der in diesem Jahr erstmals von der Vereinigung der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik Saar (FuF) e.V. in Kooperation mit dem Career Service der HfM Saar veranstaltet wird. Der Wettbewerb will Studierende dazu ermutigen, innovative und originelle künstlerische oder musikpädagogische Ideen auf der Bühne umzusetzen, die auch ein jüngeres Publikum begeistern – beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Sparten wie Bildende Kunst, Video, Tanz, Theater, Literatur sowie Aufführungen an ungewöhnlichen Spielstätten.