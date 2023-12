Verkehrsbehinderungen möglich Heute Protesttag der Landwirte in Saarbrücken – Kundgebung vor den Landtag geplant

So reisen Landwirte aus verschiedenen Richtungen an. Wie die Organisatoren mitteilen, ist die Aufstellung um 9.45 Uhr am Wirtschaftsministerium in der Franz-Josef-Röder-Straße vorgesehen. Von dort aus setzt sich nach bisherigen Plänen der Korso in Richtung Landtag in Bewegung, wo heute Abgeordnete zu einer Sondersitzung zum Haushalt zusammenkommen.