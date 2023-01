Demonstration in Saarbrücken : Tierschützer protestieren aktuell gegen Quälerei spanischer Jagdhunde

In Spanien werden jährlich zirca 50 000 Jagdhunde getötet, damit sie nicht bis zur nächsten Jagdsaison durchgefüttert werden müssen. Dagegen gehen 200 Tierschützer in Saarbrücken auf die Straße. Foto: dpa/Ballesteros

Saarbrücken Die Galgofreunde Saar-Lorraine AT haben am zum Protestmarsch durch Saarbrücken aufgerufen. Zurzeit demonstrieren sie in der Innenstadt. Wogegen die Tierschützer ankämpfen.

Zahlreiche Jagdhunde haben sich am Samstagmorgen, 28. Januar, kurz vor 11 Uhr mit ihren Besitzern auf dem Landwehrplatz in Saarbrücken versammelt – denn die Galgofreunde Saar-Lorraine haben zu einem Protestmarsch durch die Saarbrücker Innenstadt aufgerufen.

Wie die Polizei mitteilt, besteht der Demonstrationszug aus knapp 200 Teilnehmenden und führt einmal durch die Innenstadt. Mit der Aktion wollen die Tierschützer auf das Leid der spanischen Jagdhunde aufmerksam machen. Zeitgleich finden auch Protestmärsche in Berlin, Hamburg, Köln, München und Zürich statt, so die Veranstalter.

Spanische Wildhunde und ihr Einsatz

Die Jagd mit spanischen Windhunden, den Galgos, habe in Spanien Tradition. Nach Informationen der Galgofreunde werden die Galgos in engen Käfigen eingesperrt oder angekettet und nur zum Training oder zur Jagd rausgelassen.

Wenn die Jagdsaison auf Hasen dann beendet sei, würden jährlich zirka 50 000 Hunde auf grausamste Art „entsorgt“, damit sie nicht bis zur nächsten Jagdsaison durchgefüttert werden müssen, so schildert es Eva Haag von den Galgofreunden Saar-Lorraine AT