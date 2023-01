Hitzige Debatte um Obdachlose : Beleidigungen auf Facebook: Saar-Politiker stellt nach Hasskommentar Strafanzeige

Die Räumung der Zelte in den frühen Morgenstunden des 16. Januar. Foto: BeckerBredel

Exklusiv Saarbrücken Beleidigungen sind auf Facebook und Co. leider keine Seltenheit. Jetzt wurde der Saarbrücker Sozialdezernent Tobias Raab im Zusammenhang mit der Räumung von Obdachlosen-Zelten übel beschimpft. Was sich der FDP-Politiker anhören musste und was er gegen den Hass tun will.