Demonstrationen in Saarbrücken : AfD-Kundgebung sorgt für mehrere Proteste nahe des Saar-Landtags

Symbolbild Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken Am Landtag in Saarbrücken finden zur Stunde mehrere Demonstrationen statt. Dabei richtet sich der Protest gegen eine Veranstaltung der AfD. Was die Polizei aktuell meldet.

Der Bereich um den Saar-Landtag ist derzeit weiträumig abgeriegelt. Der Grund: Die AfD hatte für 12 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen!“ eingeladen, um gegen Preisexplosion, Inflation sowie Sanktionen zu demonstrieren – und damit Gegenproteste auf den Plan gerufen.

Wie die Polizei mitteilt, erwartet die AfD zu ihrer Veranstaltung 500 Teilnehmer. Gegenwärtig hätten sich jedoch maximal 100 Personen eingefunden. Zwischenzeitlich habe, so die Polizei auf Twitter, „eine Vielzahl an vermummten Personen“ die Versammlung zu stören versucht. Die Polizei habe daraufhin Platzverweise erteilt und durchgesetzt.

#Versammlung Landtag

Eine Vielzahl an vermummten Personen versucht die #Versammlung zu stören. #PolizeiSaarland im Einsatz. #Saarbrücken — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) January 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wer zu Gegenprotesten wegen der AfD-Kundgebung aufruft

Zu Gegenprotesten mobilisierten die saarländischen Jusos, die Linksjugend Solid, die Grüne Jugend, die DGB-Jugend Rheinland-Pfalz/Saarland sowie Omas gegen Rechts. Auch hier sind laut Polizei um die 100 Personen vor Ort. Die Partei „die Partei“ hat eine eigene Gegen-Kundgebung angemeldet, zu der sich eine „niedrige zweistellige Zahl“ an Teilnehmern eingefunden habe.