Sport, Kaffee und Geschenke Zwei neue Pop-up-Läden am St. Johanner Markt

Seit einigen Tagen ist der Saarbrücker Handel um zwei Pop-up-Stores, also Geschäfte auf Zeit, reicher. In der Türkenstraße 15, im ehemaligen Laden von „Mutter Erde“, verkauft Marie Christen wie schon häufiger im Advent „Geschenke mit Sinn“, wie sie sagt. Bis Weihnachten kann man täglich außer sonntags von 11 bis 18 Uhr Schmuck, Gürtel, Schlüsselanhänger, Armbänder und vieles mehr unter dem Namen „Mon Coeur“ kaufen. Der Erlös wird an Bildungsprojekte in Afrika gespendet. Zudem gibt es in dem Geschäft im Saarland hergestellte Ledertaschen und Schmuck von „Zaell“.