Vor Saar-Landtag Ihnen gehe es „beschissen“: Saar-Bauern demonstrieren gegen Sparpläne der Ampelregierung (Fotos)

Saarbrücken · Die geplanten Kürzungen Ampel-Regierung sorgen für Unmut bei den saarländischen Landwirten. Am Montagmorgen haben sie vor dem Landtag in Saarbrücken demonstriert. Was sie fordern.

18.12.2023 , 13:24 Uhr

Saar-Bauern demonstrieren für den Erhalt des Agrardiesels und der KFZ-Steuerbefreiung 15 Bilder Foto: BeckerBredel

Die Landwirte im Saarland sind am Montagmorgen auf die Straße gegangen. Rund 350 Bäuerinnen und Bauern demonstrierten vor dem Landtag, während im Inneren die Abgeordneten in dritter Lesung den Haushalt debattierten. Mit der Demonstration, bei dem auch einige Traktoren durch die Franz-Josef-Röder-Straße fuhren, forderten die Landwirte den Erhalt der Subventionen für Agrardiesel sowie die KFZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen mit grünen Nummernschildern. Zur Kundgebung hatte der Bauernverband Saar aufgerufen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Saar-Bauern demonstrieren für den Erhalt des Agrardiesels und der KFZ-Steuerbefreiung