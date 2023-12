Saarbrücker Fakultät für Mathematik und Informatik Das Saarbrücker Cispa und ein heißes Eisen

Das Thema Promotionsrecht ist in der deutschen Hochschullandschaft ein heißes Eisen. Es gilt als konstitutives Element der Universitäten. Jede Diskussion darüber löste in den vergangenen Jahren, besonders wenn außeruniversitäre Institute in den Fokus rückten, heftige Reaktionen bei Uni-Vertretern aus. Jetzt packt die Fakultät für Mathematik und Informatik der Saar-Universität dieses Thema an. Sie will in Saarbrücken die Betreuung von Promotionen durch außeruniversitäre Wissenschaftler ermöglichen – freilich unter Bedingungen.