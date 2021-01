Corona-Aktion des SV Rockershausen : „Lasst uns Kinderaugen zum Strahlen bringen“

Rockershausen Die F-Jugend des SV Rockershausen unterstützt mit einer Facebook-Aktion das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar.

Der Amateursport ruht aufgrund der Corona-Pandemie. In der Zwangspause sind viele Vereine trotzdem aktiv. Sie starten Aktionen, um fehlende Einnahmen zu kompensieren, anderen Menschen in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu machen oder länger anstehende Projekte zu verwirklichen. Die F-Jugend des SV Rockershausen hatte die Idee, über Facebook eine Tombola zu veranstalten, deren Erlös größtenteils dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saar zugute kommen sollte.

Hat auch Ihr Sportverein aus dem Regionalverband Saarbrücken eine besondere Aktion gemacht, um anderen eine Freude zu bereiten, Mitglieder bei der Stange zu halten, oder in Corona-Zeiten etwas für die Clubkasse zu tun? Schicken Sie uns per E-Mail an die Adresse m.kalmes@sz-sb.de Fotos und/oder Videos mit Infos zu der Aktion. Wichtig: Die abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass wir sie zeigen.

Die Verlosung fand dann per Liveübertragung in Facebook statt. So konnte jeder Loskäufer am Bildschirm zuschauen, ob er etwas gewonnen hat. Glücksfee war Patrick Sohne. Die Preise konnten dann bei den Roths abgeholt werden „oder wir haben sie an die Gewinner ausgefahren“, berichtet Andreas Roth.