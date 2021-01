SV Niederbexbach : Dirk Lang bleibt Trainer des SV Niederbexbach

Niederbexbach Dirk Lang wird auch in der kommenden Saison den Fußball-Bezirksligisten SV Niederbexbach trainieren. Der Vorstand des SV Niederbexbach hatte sich einstimmig für eine Vertragsverlängerung ausgesprochen.

Das Corona-Jahr 2020 war für die Niederbexbacher mit dem Titelgewinn bei den Bexbacher Hallen-Stadtmeisterschaften noch optimal angelaufen. Kurz darauf führte dann aber die Pandemie zum Saisonabbruch im Freien. Die Wertung ergab für den SV Niederbexbach in der Bezirksliga Homburg den achten Tabellenplatz. In der aktuellen Runde, die aufgrund von Corona auf unbestimmte Zeit unterbrochen wurde, belegt die Lang-Elf nach sieben ausgetragenen Partien mit 13 Punkten sowie einem Torverhältnis von 16:14 Rang fünf.

Den Vereinen fehle es aufgrund der Zwangspause aktuell an „Geld in der Kasse“. Seine Idee: Vielleicht könne man unter Umständen eine größere Stadtmeisterschaft in Bexbach mit Hin- und Rückspiel austragen, um die Wochen zu überbrücken und über Sponsoren ein größeres Preisgeld zur Verfügung zu stellen. So könnte man dann bei Hin- und Rückspiel bis Juli spielen. „Es ist für die Vereine wichtig, dass man möglichst schnell zum Spielbetrieb – ob über Freundschafts- oder Turnierspiele – zurückkehren wird“, erklärt der Niederbexbacher Trainer.