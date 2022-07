Alkohol und Drogen am Steuer : Betrunkener fährt gegen Baum

Foto: dpa/Carsten Rehder

Burbach Ein nach Polizeiangaben unter Alkohol und Drogen stehender Autofahrer hatte bei einem Unfall in der Nacht zum Freitag Glück im Unglück. Gegen 2.30 Uhr kam der 32-jährige Saarbrücker mit seinem Mercedes auf der Gerhardstraße in Fahrtrichtung Von-der-Heydt-Straße in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen.