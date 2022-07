Ein Jahr nach dem Unwetter im Ahrtal : Welche Lehren saarländische Helfer aus der Flut-Katastrophe gezogen haben

Saarländische Feuerwehrleute halfen in der Eifel und vor allem im Ahrtal bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe. Hier ein Feuerwehrfahrzeug aus Merzig am am zentralen Sammelplatz am Nürburgring. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Ahrtal Im Ahrtal waren auch etliche Helfer aus dem Saarland im Einsatz. Daraus haben sie mehrere Lehren gezogen, die nun auch die Politik beschäftigen.

Beim Jahrhundert-Hochwasser 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben allein an der Ahr mindestens 133 Menschen. In der Not waren auch Helfer aus dem Saarland zur Stelle. Auf den unterschiedlichsten Ebenen, auf direktem persönlichen Weg und über große Organisationen fanden Mensch und Material ihren Weg zu den Opfern der Flutkatastrophe – allen voran waren es die Hilfsorganisationen, die noch in der absoluten Chaosphase aufbrachen.

Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes war wochenlang im Ahrtal-Einsatz. DRK-Landessprecher Nicola Lehberger sagt dazu: „Insgesamt konnten 476 Helfende des DRK aus dem Saarland vor Ort im Einsatzgeschehen unterstützen: Hilfen erfolgten in den Bereichen Verpflegung, Patiententransport, Psychosozialer Notfallversorgung, Technik und Sicherheit, Logistik, der Wasserwacht und der Führungsunterstützung.“ Und bis heute seien Einsatzkräfte des Roten Kreuzes aus dem Saarland im Bereich Technik und Logistik im Ahrtal im Einsatz. Man habe den belastenden Einsatz allerdings nicht nur negativ erlebt: „Es entstanden Beziehungen mit Anwohnenden, die die Einsatzkräfte unterstützten, zum Beispiel wurde uns die Einsatzkleidung gewaschen. Der Betreiber eines Hotels, der Unterstützung durch das DRK im Bereich Verpflegung erhielt, als dieser Betroffene und Einsatzkräfte aufgenommen hatte, lud zu einer Dankesveranstaltung ein“, berichtet Lehberger. Und: Beim Roten Kreuz wurden aus der Katastrophe auch Lehren gezogen. „Wichtig für den Katastrophenschutz im Saarland sind zwei wesentliche Punkte: Die verlässliche und zeitnahe Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Helfenden und der Bestand an technischen Ressourcen, die für den Einsatz schnell einsetzbar ist.“ Lehberger äußert dabei auch Kritik: „Unsere Helfenden investieren jährlich hunderte Stunden in ihre Ausbildung. Sie gehen rein ehrenamtlich in große, aber auch kleine Einsätze, bekommen also für Einsätze unterhalb der Katastrophenschwelle keinen Lohnausfall oder sonstige Auslagen erstattet. Denn leider ist durch die Gesetzgebung im Saarland derzeit nicht gewährleistet, dass die Helfenden des DRKs die gleichen Rechte haben, wie beispielsweise die der Feuerwehr. Dies betrifft vor allem die Freistellung für Einsätze und Ausbildung – hier müssen sich unsere Helfenden Urlaub nehmen oder auf den guten Willen der Arbeitgebenden hoffen. Eine gesetzliche Regelung würde Verlässlichkeit und Planbarkeit darüber schaffen, wie viele Helfende in den Einsatz kommen können. In diesem Bereich sind wir mit der saarländischen Regierung in Gesprächen, um diese Ungleichbehandlung schnell abzustellen.“

Auch der Malteser Hilfsdienst aus dem Saarland war mit vielen Einsätzen vor Ort und habe sich unter anderem in den zentralen Fluthilfebüros engagiert. Und auch Alexandra Hesse vom Malteser Hilfsdienst im Saarland berichtet von gewachsenen Beziehungen zu den Menschen vor Ort, von Freundschaften und Austausch. Im Saarland hätten die Malteser aus den Erfahrungen im Ahrtal heraus die „Kommunikationslinien zwischen der oberen Katastrophenschutzbehörde und der Landesebene aktualisiert, um im Einsatzfall eine schnellere Alarmierung zu gewährleisten. Zudem haben wir als Malteser dazu Gespräche mit der neuen Landesregierung, explizit dem Innenminister, gesucht und geführt. Die Erweiterung und Ergänzung unsere Ausstattung ist in Planung.“

Bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG hatte man im Ahrtal vor allem die Wasserretter im Einsatz. Laut DLRG-Sprecherin Sophie Holderbaum seien nach der Alarmierung 56 Einsatzkräfte des saarländischen Landesverbands in das Einsatzgebiet ausgerückt. Es seien über 100 Menschen evakuiert worden und zahlreiche Tiere. Der DLRG-Landesverband im Saarland freue sich über die von der Landesregierung angekündigten neuen Materialien im Bereich Katastrophenschutz. „Für die DLRG im Saarland bedeutet dies, dass sie mit wesentlich mehr Booten und Ausrüstung für die Strömungsretter rechnen kann.“ Aber auch Holderbaum schließt sich den kritischen Anmerkungen des DRK an: „Wir weisen darauf hin, dass unsere Helfer nicht mit den Feuerwehren und dem THW gleichgestellt sind. Dies wurde im Landtagswahlkampf von einigen Parteien gefordert beziehungsweise begrüßt. Die Angehörigen von Feuerwehr und THW können auch von ihren Arbeitgebern in der allgemeinen Gefahrenabwehr, für Ausbildungslehrgänge im Einsatzbereich und auch für Einsatzübungen mit Lohnfortzahlung freigestellt werden. Somit haben die Einsatzkräfte keine beruflichen Nachteile. Dies ist bei unseren Einsatzkräften bislang nicht der Fall, auch wenn viele Arbeitgeber unsere Einsatzkräfte im Ernstfall freistellen. Sie müssen jedoch ihre Freizeit und ihren Erholungsurlaub aufwenden, um sich weiterzubilden und Einsatzübungen durchzuführen. Dies mindert natürlich die Attraktivität der ehrenamtlichen Arbeit.“ Andere Bundesländer wie Bayern oder Schleswig-Holstein seien hier schon vorangegangen und hätten die Helfergleichstellung umgesetzt.

Seitens der Feuerwehr war der Landkreis St. Wendel mit als erstes im Katastrophengebiet im Einsatz und koordinierte in der Folge Einsätze aller saarländischen Feuerwehren an den Brennpunkten im Ahrtal. Brandinspekteur Dirk Schäfer erinnert sich: „In der ersten Nacht im Bitburger Stadtteil Stahl konnten wir mit unserem Teleskoplader des Katastrophenschutzes sechs Menschen aus ihrem von Wassermassen umschlossenen Haus retten.“ Aber auch die Tage danach werde kein Aktiver der Feuerwehr je vergessen. Auch er berichtet von Freundschaften, die vor Ort entstanden seien und die heute noch gepflegt und auf privater Basis fortgeführt würden.