Gegen Leitplanke geprallt : Schwerer Unfall auf A 8 bei Friedrichsthal: Auto schleudert 100 Meter über die Fahrbahn

Bei einem schweren Unfall auf der A 8 bei Friedrichtshal ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Trümmerteile waren über die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen verteilt. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen. Es gibt bereits einen Hinweis, wie es zu dem Unglück am Sonntagabend kam.

Auf der A 8 bei Friedrichsthal hat sich am Sonntagabend, 22. Mai, ein gefährlicher Unfall ereignet. Dabei erlitt ein Autofahrer schwerer Verletzungen. Die Autobahn musste in Richtung Zweibrücken gesperrt werden. In der Gegenrichtung war zeitweise nur eine Fahrspur frei.