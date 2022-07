„AbiVegas“ in Völklingen : Oberstufen Völklingen/Püttlingen feiern „AbiVegas“

Erstmals hat ein Jahrgang mit Schülern aus Völklingen, Püttlingen und dem Warndt im neuen Oberstufen-Gebäude in Völklingen Abitur gemacht. Foto: Schule

Völklingen/Püttlingen/Warndt Erstmals hat ein Abiturjahrgang im neuen Oberstufen-Gebäude, in Völklingen nahe der Stadtgrenze zu Püttlingen, sein Abitur abgelegt. Erst vorigen Dezember hatten die Oberstufenschüler der Gemeinschaftsschulen (GemS) Graf-Ludwig im Warndt, Peter Wust in Püttlingen und Hermann Neuberger sowie Sonnenhügel in Völklingen den Neubau des Oberstufenverbundes bezogen.