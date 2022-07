Haushalt über 5,3 Milliarden Euro für 2023 : Wie die Regierung im Saarland für mehr Geld in der Familienkasse sorgen will

Wie die Regierung im Saarland für mehr Geld in der Familienkasse sorgen will

Die Schwerpunkte sind klar gesetzt. Der Haushalt 2023 soll Akzente bei der Bildungspolitik und bei Arbeitsplätzen von morgen setzen. Entlastet werden sollen vor allem Familien im Saarland.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger erklärt: „Wir werden wie versprochen in dieser Legislaturperiode die Eltern-Beiträge für die Kita abschaffen und damit für mehr Geld in der Familienkasse sorgen. Außerdem führen wir G9 an den Gymnasien ein, stärken die Gemeinschaftsschulen und senken den Klassenteiler an den Grundschulen dauerhaft auf 25. Wir wollen unseren Aufstieg im Bildungsranking fortsetzen, denn Ausgaben für Bildung sind Investitionen in die Zukunft.“